SDH po zaključku nakupa delnic Term Olimia napovedal objavo prevzemne ponudbe

Ljubljana, 9. marca - SDH je skladno s pogodbo, ki jo je v imenu in za račun države julija 2019 sklenil z Novo KBM, končal nakup delnic družbe Terme Olimia. Plačilo kupnine je bilo izvedeno v ponedeljek, sledila bo objava ponudbe za prevzem preostalih delnic, so danes sporočili iz SDH. Gre za korak na poti do vzpostavitve državnega turističnega holdinga.