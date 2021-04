Pripor za osumljene umora 77-letnika na območju Grosupljega

Ljubljana/Grosuplje, 6. aprila - Ljubljanski kriminalisti so v minulih dneh prijeli osumljence umora 77-letnega moškega z območja Grosupljega. Kaznivo dejanje naj bi 18. marca popoldne zagrešili slovenski državljani, stari 24, 23, 19 in 18 let, z območja Kočevja. Policisti so jih prijeli konec marca in jih privedli pred preiskovalno sodnico, ki je za vse odredila pripor.