V ZDA ponekod hitro naraščanje novih okužb z novim koronavirusom

New York, 28. junija - Analiza časnika New York Timesa ugotavlja, da so v ZDA začeli novi primeri okužb z novim koronavirusom in covida-19 naraščati tam, kjer je manj cepljenj, kar je povezano tudi s politiko. Missouri je ameriška zvezna država, kjer novi primeri najbolj naraščajo in to predvsem na republikanskem podeželju.