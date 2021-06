V ZDA proti covidu-19 cepili 70 odstotkov starejših od 30 let

Washington, 22. junija - Bela hiša je sporočila, da so v ZDA vsaj z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 doslej cepili 70 odstotkov starejših od 30 let. Cilj 70 odstotkov vseh starejših od 18 let pa do 4. julija ne bo dosežen. Objavili so tudi prvo celovito poročilo o smrtih zaradi covida-19 v domovih za ostarele.