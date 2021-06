Vlada potrdila predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Ljubljana, 24. junija - Vlada je na današnji seji za obravnavo v DZ pripravila predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Predlog določa organiziranost znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema ter financiranje, organiziranost, izvajanje in nadzor znanstvenoraziskovalne dejavnosti, so sporočili po seji vlade.