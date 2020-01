Novi znanstvenoraziskovalni zakon prinaša številne novosti

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 13. januarja - Novi zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti bo, če bo sprejet, odpravil nekatere dosedanje pomanjkljivosti, napovedujejo na ministrstvu za izobraževanje. Predlog, ki so ga pripravili, med drugim sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost določa v deležu od BDP, uvaja razvojni svet in nagrajevanje raziskovalcev.