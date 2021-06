Število prošenj za nadomestilo za brezposelnost minuli teden v ZDA spet navzdol

Washington, 24. junija - Število novih vlog za nadomestilo za primer brezposelnosti v ZDA se je v tednu do 19. junija znižalo na 411.000, kar je manj od pričakovanj. Ministrstvo za delo ZDA je podatke za teden do 12. junija, ki je po šestih zaporednih tednih padanja vlog prišlo do prve rasti, popravilo navzgor s 412.000 na 418.000.