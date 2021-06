Število prošenj za nadomestilo za brezposelnost minuli teden v ZDA presenetljivo navzgor

Washington, 17. junija - Število novih vlog za nadomestilo za primer brezposelnosti v ZDA se je v tednu do 12. junija zvišalo na 412.000, ministrstvo za delo pa je podatke za teden do 5. maja popravilo navzdol s 367.000 na 375.000 vlog. Po šestih tednih padanja je to prva rast tedenskih vlog. V tednu do 29. maja je število prvič po pandemiji padlo pod 400.000.