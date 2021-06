Vlada v sredo na obisku v Podravju

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 29. junija - Po petih letih prihaja v sredo na obisk v Podravje spet slovenska vlada. Odprtih vprašanj je veliko, od usode mariborskega letališča ter nujnih naložb v zdravstvo in boljših prometnih povezav do možnosti koriščenja sredstev iz prihodnjega finančnega obdobja EU. Obisk bodo vladni predstavniki začeli na Ptuju in zaključili v Mariboru.