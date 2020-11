V Mariboru razočarani po zavrnitvi amandmajev za nekatere mestne projekte

Maribor, 17. novembra - Na mariborski mestni občini so razočarani zaradi ravnanja parlamentarnega odbora za finance, ki pri obravnavi predlogov proračuna za leti 2021 in 2022 ni podprl niti enega od predlaganih dopolnil, s katerimi bi država sofinancirala nekatere njihove večje načrtovane investicije. To je po njihovem slabo tako za mesto kot za širšo regijo.