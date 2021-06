Opozicija pričakuje odziv Slovenije na madžarski zakon o LGBTQ

Ljubljana, 24. junija - Opozicijske stranke so v odzivu na sprejem zakona na Madžarskem, ki zadeva LGBTQ osebe, izrazile pričakovanje, da bodo najvišji predstavniki Slovenije izrazili diplomatski protest. Izrazile so tudi razočaranje, ker se Slovenija ni pridružila 16 članicam EU, ki so v skupni izjavi izrazile zaskrbljenost zaradi zakona.