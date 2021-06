Trinajst članic EU zaradi pravic LGBTIQ na Madžarskem Evropsko komisijo pozvalo k ukrepanju

Luxembourg/Bruselj, 22. junija - Trinajst držav članic EU je danes v skupni izjavi izrazilo "globoko zaskrbljenost" zaradi novega zakona na Madžarskem, ki po njihovem prepričanju diskriminira pripadnike skupnosti LGBTIQ in krši pravico do svobode izražanja pod pretvezo zaščite otrok. Podpisnice, med katerimi ni Slovenije, so Evropsko komisijo pozvale k ukrepanju.