Kustečeva ob koncu šolskega leta napoveduje smernice in ukrepe za okrevanje

Ljubljana, 23. junija - Ministrica za izobraževanje Simona Kustec se je ob koncu šolskega leta zahvalila vsem učencem, dijakom ter zaposlenim v osnovnih in srednjih šolah, da so naredili vse za uspešno dokončanje letošnjega šolskega leta, ter svojcem za podporo, usmerjanje otrok ter sodelovanje s šolo. Napovedala je pripravo strokovnih smernic in ukrepov za okrevanje.