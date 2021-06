Končuje se še eno neobičajno šolsko leto

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 23. junija - Za okoli 260.000 šolarjev se v četrtek končuje še eno neobičajno šolsko leto, ki ga je močno zaznamovala epidemija covida-19, saj je pouk večinoma potekal na daljavo. Nato se bodo odpravili na zaslužene počitnice. April, maj in junij so bili v znamenju priprav na maturo, NPZ in zaključevanja ocen ter samotestiranja dijakov in učencev.