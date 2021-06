V Lizboni srečanje ministrov EU in ZDA za pravosodje in notranje zadeve

Lizbona/Ljubljana, 22. junija - V Lizboni je bilo danes srečanje ministrov EU in ZDA za pravosodje in notranje zadeve, ki se ga je v imenu prihodnje predsedujoče Svetu EU udeležil notranji minister Aleš Hojs. ZDA je med drugim zastopal minister za domovinsko varnost Alejandro N. Mayorkas. Govorili so med drugim o boju proti terorizmu in kibernetskemu kriminalu ter migracijah.