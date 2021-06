Sindikat kmetov ogorčen zaradi valjenja krivde za višje cene hrane na kmete

Ljubljana, 22. junija - V Sindikatu kmetov Slovenije so ogorčeni, ker se krivda za višanja cen hrane na trgovinskih policah vali na slovenske kmete. "Dejstvo je, da so se odkupne cene na kmetijah realno znižale, kar za marsikatero kmetijo pomeni, da se je znašla na robu preživetja," opozarjajo v sindikatu in pozivajo vse državljane k podpori slovenskemu kmetu.