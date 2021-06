Neugodno vreme draži kmetijsko pridelavo, pridelek bo pozneje in ga bo manj

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 12. junija - Letošnje vreme najprej s spomladansko pozebo, kasneje pa z veliko padavinami, nižjimi temperaturami in tudi točo, neugodno vpliva na kmetijsko pridelavo. Ta se zaradi potrebnih dodatnih ukrepov draži, obeti glede pridelka so slabši. Predstavniki kmetov opozarjajo na slabšanje ekonomskega položaja kmetov in razmere opisujejo kot kritične.