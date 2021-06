Primorske novice o študijskih krožkih (22. 6.)

Koper, 21. junija - Marica Uršič Zupan v komentarju Korenine, ki so napredne piše o študijskih krožkih, ki delujejo pod okriljem Andragoškega centra Slovenije, ki brskajo po zgodovini in po besedah avtorice koristno dopolnjujejo znanost tudi na podeželju, ki ga pogosto po krivem povezujemo z zaostalostjo in konservativnostjo.