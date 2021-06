Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 6.)

Ljubljana, 21. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim pisale o epidemioloških razmerah v zvezi s covidom-19 v Sloveniji. Pisale so tudi o tem, da so pristojni organi trem od štirih oseb, povezanim z nelegalnim odlaganjem komunalnega blata v naselju Pivola v občini Hoče, odredili enomesečni pripor.