Ministrica Jaklitsch s porabskimi Slovenci obeležila 30. obletnico samostojnosti Slovenije

Ljubljana/Gornji Senik, 21. junija - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je v nedeljo obiskala porabske Slovence. V Gornjem Seniku se je udeležila predstavitve knjige o župniku Janošu Küharju, v vojaškem muzeju v Čepincih pa praznovanja 30. obletnice samostojnosti Slovenije, so sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.