Domel z veliko naročili a pomanjkanjem surovin in delavcev

Železniki, 20. junija - V Domelu so lani po oceni predsednika uprave Domel Holdinga Matjaža Čemažarja kljub epidemiji poslovali uspešno. Ustvarili so 150 milijonov evrov prihodkov in 7,5 milijona evrov čistega dobička, letos pa pričakujejo nadaljnjo rast, tudi ob pomoči novega posla z Daimlerjem. Težave pa imajo z dobavami surovin in pomanjkanjem delavcev.