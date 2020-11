Podjetja Domel, Sibo G in Merkur kljub epidemiji uspešna

Kranj, 25. novembra - Predstavniki gorenjskih podjetij Domel, Sibo G in Merkur so na današnjem spletnem Gorenjskem forumu, ki ga je pripravila Akademija Finance, povedali, da so se po začetni negotovosti uspešno spopadli s posledicami pandemije covida-19. V Domelu in Sibu G bodo tako izpolnili načrte za letos, približali pa se jim bodo tudi v Merkurju.