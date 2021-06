Policisti pridržali Ukrajinca zaradi prevažanja migrantov

Ljutomer, 17. junija - V sredo so policisti med kontrolo varovanja državne meje v naselju Razkrižje ustavili osebni avtomobil poljskih registrskih oznak. Pri kontroli vozila in potnikov so ugotovili, da je 33-letni voznik, državljan Ukrajine, v vozilu nezakonito prevažal državljanki Kitajske, zato so ga pridržali, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.