Sejo sveta onkološkega inštituta ponovno zaznamovalo iskanje rešitev za prostorsko stisko

Ljubljana, 16. junija - Na današnji seji Sveta onkološkega inštituta so člani med drugim potrdili izhodišča za pripravo nove dolgoročne strategije razvoja, v katerih so bili predstavljeni tudi ključni izzivi, s katerimi se sooča inštitut pri nadaljnjem razvoju. To so predvsem pomanjkanje prostorov, kadrovska podhranjenost in zastarela informacijska tehnologija.