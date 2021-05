Člani sveta onkološkega inštituta so si ogledali prostorsko stisko na inštitutu

Ljubljana, 27. maja - Člani sveta Onkološkega inštituta Ljubljana so si v sredo ogledali prostore inštituta. Prostorska stiska na inštitutu je velika težava že dlje časa, s katero so bili sicer člani inštituta na sejah sveta že večkrat seznanjeni in podpirajo prizadevanja vodstva za pridobitev dodatnih prostorov, so sporočili z inštituta.