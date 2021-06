GZS: Predlog zakona o sežigalnicah in napravah za sosežig odpadkov ruši skupni evropski pristop

Ljubljana, 16. junija - Predlog zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki ga je konec maja v parlamentarni postopek vložila Levica, po mnenju GZS ruši skupno evropsko politiko in pristop. Ta na področju emisij iz industrijskih naprav v EU velja že skoraj 35 let in zajema okoli 50.000 naprav, so poudarili.