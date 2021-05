Levica s predlogom za izenačitev zahtev za sežigalnice in naprave za sosežig

Ljubljana, 27. maja - Levica je v parlamentarni postopek danes vložila predlog zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. Ta izenačuje višino določenih dovoljenih emisij škodljivih snovi v zrak v sežigalnicah in v napravah za sosežig ter postavlja strožje pogoje za monitoring, so pojasnili v stranki.