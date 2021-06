Gostinci, frizerji in kozmetiki pozivajo k odpravi neživljenjskih pogojev dela

Ljubljana, 16. junija - Od danes v Sloveniji ni več razglašena epidemija covida-19, a gostinci, frizerji in kozmetiki, združeni v sekcijah pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), še naprej opozarjajo na neživljenjske pogoje dela. Vlado in stroko zato pozivajo, da te odpravi in tako omogoči normalno in rentabilno poslovanje.