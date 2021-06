OZS za interventno pomoč vsem z odlokom zaprtim ali omejenim panogam

Ljubljana, 2. junija - OZS je na gospodarsko ministrstvo posredovala pripombe na interventni zakon za pomoč turizmu in z njim povezanimi panogami, ki naj bi ga vlada po napovedih obravnavala prihodnji teden. V zbornici predlagajo, da bi bili do ukrepov upravičeni tudi ostali subjekti, ki so bili v času epidemije več mesecev z odlokom zaprti ali omejeni.