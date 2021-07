16 dni do OI - Čarobni čas cvetenja češenj

Ljubljana, 7. julija - Z daljšimi dnevi in prijetnejšimi temperaturami na Japonskem vsako leto nestrpno pričakujejo pomlad in čarobno cvetenje češenj. To v državo privabi tudi na tisoče turistov. Pojav pa predstavlja poseben izziv predvsem za meteorologe in druge strokovnjake, ki skušajo kar se da natančno napovedati začetek cvetenja oziroma sakure.

Beli in rožnati cvetovi se s svojo lepoto in simbolizmom pogosto pojavljajo v japonski umetnosti. Naravni pojav je postal del kulturne identitete Japonske, državo pa v tem letnem času obišče več turistov kot katerikoli drugi del leta.

Vsako leto Japonci pozorno spremljajo napredek cvetenja. Med prvimi lahko v pojavu uživajo običajno v začetku marca na Okinavi, s toplejšim vremenom pa se fronta cvetenja češenj oz. sakura zensen pomika proti severu, ko v aprilu običajno zacvetijo češnje v Tokiu, v maju pa na severnem otoku Hokaido.

Najbolj osnoven podatek, po katerem strokovnjaki določajo začetek cvetenja, so temperature, saj bodo češnje zacvetele hitreje, če spomladi zabeležijo hiter dvig temperatur. Vendar pa visoke temperature jeseni in pozimi ne napovedujejo hitrejšega začetka cvetenja, ampak kasnejše.

Medtem ko je običajno začetek cvetenja napovedovala japonska meteorološka agencija, zadnjih nekaj let to počnejo predvsem številna zasebna podjetja, ki pa se zanašajo predvsem na informacije domačinov, nekatera pa uporabljajo tudi umetno inteligenco.

Pomladni spektakel ne privablja le številne ljubitelje cvetja, na Japonskem predstavlja tudi pomembno gospodarsko panogo. Trgovine, restavracije in kavarne se namreč v spomladanskih mesecih založijo z raznoraznimi izdelki, ki so povezani s češnjevimi cvetovi. Od belo-rožnatih embalaž do najrazličnejših kulinaričnih užitkov z okusom sakure - pivo, čokolada, kava, čips ipd.

V tem času Japonci pod cvetočimi drevesi tudi radi razgrnejo odeje za piknik, se družijo, opazujejo cvetove in uživajo v spokojnosti narave. Več stoletij stara tradicija se v japonščini imenuje hanami in predstavlja radostni čas festivalov in slavljenja lepote češnjevih cvetov.

Kljub večtedenskemu nestrpnemu pričakovanju začetka sakure pa sledi le kratkotrajno veselje. Češnja namreč običajno odcveti v enem tednu, ko nato veter odnese v zrak bele in rožnate cvetove ter z njimi posuje zelenico pod drevesi.

Da češnje na nekem območju zacvetijo skoraj sočasno in le za kratek čas, predstavlja na Japonskem tudi pomemben simbol človeške smrtnosti ter kako kratko in dragoceno je lahko življenje. Češnjevi cvetovi pogosto krasijo najrazličnejše izdelke in umetnine, Japonci pa jih cenijo tudi kot simbole sreče, ljubezni in pomladi.