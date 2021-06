Tribuna: Avtonomni kulturni centri pomemben del mestne skupnosti, ne le objekt

Maribor, 17. junija - Avtonomni kulturni centri, kakršen je mariborski kulturni center (KC) Pekarna, so pomemben del mestne skupnosti, ki spodbuja ustvarjalnost in prispeva k razvoju družbene kritičnosti. Ne gre toliko za same stavbe, ampak vsebino, ki je z razlogom tam, kjer je, zato jih ni mogoče kar tako seliti okoli, so poudarili sodelujoči na javni tribuni.