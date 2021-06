Uporabniki mariborske Pekarne proti selitvi v Melje

Maribor, 2. junija - Uporabniki mariborskega alternativnega kulturnega centra Pekarna so na zasedanju prejšnji teden soglašali, da ne bodo pristali na selitev na območje nekdanje tovarne MTT v Melju. Poudarili so, da gre v njihovem primeru za samoniklo prizorišče, ki ga ni mogoče preseliti drugam, saj se je na trenutni lokaciji ustalilo in razvilo z razlogom.