Dikaučič za zdaj namerava ohraniti obstoječo ekipo na ministrstvu

Ljubljana, 15. junija - Novi pravosodni minister Marjan Dikaučič se je v izjavi za medije po imenovanju na položaj zahvalil vsem poslankam in poslancem, ki so mu izrazili podporo. Razmere na ministrstvu so po njegovi oceni urejene, ekipa pa dobra, zato jo namerava ohraniti. Obenem je Dikaučič ponovno zavrnil opozicijske očitke o povezavah s slamnatimi podjetji.