Predstavitev Dikaučiča po oceni koalicije celovita, iz opozicijskih vrst dvomi o njegovih kompetencah

Ljubljana, 10. junija - Predstavitev kandidata za pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča je med članicami in člani odbora za pravosodje zbudila mešane odzive. V delu opozicije so podvomili o izkušnjah in kompetencah kandidata, medtem ko so v koalicijskih vrstah predstavitev označili za celovito, kot njegovo prednost pa izpostavili nevezanost na pravna in druga omrežja.