DZ potrdil Marjana Dikaučiča za pravosodnega ministra, v sredo predaja poslov s Kozlovičevo

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 15. junija - Poslanci so s 44 glasovi za in 41 proti potrdili Marjana Dikaučiča za novega pravosodnega ministra, ki je že tudi zaprisegel. Po potrditvi je novi minister dejal, da se zaveda podeljene odgovornosti, pa tudi da je do konca mandata še manj kot eno leto in da je program dela v precejšnji meri že določen s predsedovanjem Slovenije Svetu EU.