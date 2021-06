Ministri za zdravje EU o krepitvi vloge Eme in grožnji nove različice delta

Luxembourg, 15. junija - Ministri za zdravje EU so danes v Luxembourgu dosegli dogovor o osnutku pravil za okrepitev vloge Evropske agencije za zdravila (Ema), kar je tudi prioriteta slovenskega predsedovanja EU. Izpostavili so tudi grožnjo zaradi širjenja nove različice virusa delta in se zavzeli za pospešitev cepljenja, je povedal minister za zdravje Janez Poklukar.