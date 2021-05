Poklukar za oblikovanje skupnih smernic prehajanja meja znotraj EU

Ljubljana/Lizbona, 20. maja - Minister za zdravje Janez Poklukar se je na današnjem neformalnem srečanju ministrov EU za zdravje zavzel za usklajevanje ukrepov in oblikovanje smernic za potovanja ter prehajanja meja znotraj EU. Slovenija predlaga, da te smernice oblikuje Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), so sporočili z ministrstva za zdravje.