Španska vlada razmišlja o priključitvi Ceute in Melille schengenskemu območju

Madrid, 15. junija - Španska vlada razmišlja, da bi dve svoji eksklavi na severu Afrike, Ceuto in Melillo, priključili schengenskemu območju, je danes dejala španska zunanja ministrica Arancha Gonzales Laya. Potrdila je, da so ti načrti povezani z vse bolj zaostrenimi odnosi med Španijo in Marokom, poročajo tuje tiskovne agencije.