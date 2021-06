Tokio 2020: Zadnje poletne igre v Riu slovenskim športnikom prinesle štiri kolajne

pripravila Zala Zaletel

Ljubljana, 23. junija - Slovenija kot samostojna država je do olimpijskih iger v Rio de Janeiru na poletnih OI povprečno osvojila po 3,16 medalje. Zahvaljujoč zlatu judoistke Tine Trstenjak, srebroma jadralca Vasilija Žbogarja in kajakaša Petra Kauzerja ter bronu judoistke Ane Velenšek je zdaj pri povprečju 3,28. Igre 2016 so bile za Slovenijo druge najboljše poletne OI.