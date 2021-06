Vrh Nato z Bidnom odprl novo poglavje, prvič ostro do Kitajske

pripravili dopisnici STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff in Simona Grmek

Bruselj, 14. junija - Vrh zveze Nato je danes v Bruslju na prvem srečanju z Joejem Bidnom kot predsednikom ZDA odprl novo poglavje v čezatlantskih odnosih, ki ga zaznamuje prvič jasno opredeljena ostra drža do Kitajske. Potrdili so ambiciozne reformne načrte, ki vključujejo zavezo h krepitvi skupnega financiranja in prvič naslavljajo vpliv podnebnih sprememb na varnost.