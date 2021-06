Nato prvič zaostruje držo do Kitajske

Bruselj, 14. junija - Voditelji članic Nata so prvič zaostrili držo do Kitajske. Kitajske ambicije in odločno vedenje predstavljajo "sistematične izzive na pravilih temelječemu mednarodnemu redu". Nato skrbijo politike prisile, ki jih uporablja Peking, in ki so v nasprotju s temeljnimi vrednotami zavezništva, so zapisali v danes sprejetem sporočilu vrha.