AAG opozarja na neprimerno odlaganje pepela iz ljubljanske toplarne v Zalogu

Ljubljana, 23. aprila - Nevladna okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG) je danes opozorila na neprimerno odlaganje elektrofiltrskega pepela v Zalogu pri Ljubljani. Na dogajanje so jih opozorili krajani, opravili so tudi pregled na terenu. Gre za odpadke Energetike Ljubljana iz ljubljanske toplarne, za katere je odgovorno podjetje ML Surovine, so sporočili.