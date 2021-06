Voditelji G7 obljubili cepivo revnejšim državam in krepitev boja proti podnebnim spremembam

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Carbis Bay, 13. junija - Voditelji držav skupine G7 so na vrhu v Cornwallu sklenili, da bo skupina revnejšim državam darovala najmanj milijardo odmerkov cepiva proti covidu-19. Podprli so tudi pospešitev ukrepanja proti podnebnim spremembam in napovedali, da bo morala Rusija odgovarjati zaradi kibernetskih napadov. Ostri so bili tudi glede Kitajske.