Voditelji G7 podprli olimpijske in paraolimpijske igre v Tokiu

London, 13. junija - Voditelji sedmih najrazvitejših držav G7 so zadnji dan tridnevnega vrha v angleškem Cornwallu podprli Japonsko pri organizaciji letošnjih poletnih olimpijskih in paraolimpijskih iger v Tokiu, ki so bile zavoljo pandemije novega koronavirusa prestavljene za eno leto, so danes zapisale številne tiskovne agencije.