Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 6.)

Ljubljana, 11. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o razmerah v zvezi s covidom-19 v Sloveniji in da je premier Janez Janša sporočil, da je epidemije skoraj konec. Poročale so tudi o tem, da je slovenska vlada potrdila odlok o financiranju in delovanju Slovenske tiskovne agencije (STA), ki je po mnenju mnogih neustaven in nezakonit.