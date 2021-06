Delo o razvoju Slovenije (12. 6.)

Ljubljana, 11. junija - Miha Jenko v komentarju Zakaj Luka meni, da Slovenija zmore bolje, na izmišljenem primeru državljana Luke opisuje, kako se je Slovenija gospodarsko in politično razvijala skozi desetletja. Pojasnjuje, kaj so bile številne težave, s katerimi se je država v preteklosti soočala in poudarja tudi aktualne razmere, ki po njegovih besedah niso dobre.