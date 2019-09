V Kopru ta konec tedna Sladka Istra

Koper, 28. septembra - Na glavnih koprskih trgih se bo danes in v nedeljo med 9. in 19. uro odvila že 11. izvedba mednarodnega festivala sladic in sladkih izdelkov Sladka Istra. Poleg raznolike sladke ponudbe na približno 150 stojnicah bo prireditev popestril bogat spremljevalni program, napovedujejo organizatorji. Prireditev je lani obiskalo okoli 60.000 ljudi.