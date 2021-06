Japonska razmišlja o umiku izrednega stanja, a z novimi ukrepi za OI

Tokio, 11. junija - Japonska vlada razmišlja o odpravi izrednega stanja v Tokiu in nekaterih drugih prefekturah, ki je sicer predvideno vsaj do 20. junija, vendar naj bi vseeno ohranila "nujne" ukrepe do začetka olimpijskih iger, hrvaška agencija Hina navaja dnevnik Mainichi. Olimpijske igre se bodo na Japonskem z uvodno slovesnostjo začele 23. julija.