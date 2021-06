Primorske novice o evropskem prvenstvu v nogometu (11. 6.)

Koper, 10. junija - Aleš Sorta v komentarju Poletni utrip v kolesarstvu piše o prihajajočem evropskem prvenstvu v nogometu, ki so ga dolgo prestavljali, zato organizatorjem in nogometašem vzbuja veliko breme. Ker na njem ni Slovenije, nogomet med Slovenci ne vzbuja več najmočnejših čustev. Trenutno sta bolj popularna kolesarstvo in tenis, meni avtor.