Delo o povišanju plač in pokojnin (11. 6.)

Ljubljana, 10. junija - Barbara Hočevar v komentarju Razkošje dodatkov in kruta realnost piše o vplivu ukrepov v obliki državnih pomoči, ki so jih imeli na število brezposelnih in višine plač v javnem sektorju. Po njenem mnenju se plače niso enoznačno dvignile, kot to kažejo nekateri podatki, sprašuje pa se, kakšno bo stanje, ko državnih pomoči ne bo več.